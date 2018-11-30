Генсек ОБСЕ высказался по аресту Вышинского на Украине

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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер сообщил, что организация следит за ситуацией вокруг ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА «Новости».

По его словам, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир продолжит пристально следить за делом Вышинского.

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«Добавлю, что свобода выражения и свобода СМИ относятся к фундаментальным обязательствам всех государств-участников ОБСЕ, поэтому каждый из них обязан способствовать тому, чтобы создавать условия, при которых журналисты из одной страны-участницы могут заниматься своей профессией в другой стране-участнице», — сказал Гремингер.

Генсек подчеркнул, что это касается как украинских журналистов в России, так и российских журналистов на Украине.

Ранее сообщалось, что Португалия осудила арест Вышинского на Украине.