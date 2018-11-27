Еще четверых моряков ВМС Украины арестовали в Крыму

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Киевский районный суд Симферополя принял решение о помещении под арест еще четверых моряков ВМС Украины, которые были задержаны при нарушении границы России в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

Представитель суда сообщил, что речь идет о Викторе Беспальченко, Сергее Цыбизове, Андрее Опрыско и Владиславе Костышине. Они были помещены под стражу до 25 января.

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Заседания суда по делам 12 из 24 задержанных украинских моряков продолжаются. Отмечается, что материалы дел рассматриваются одновременно в трех залах заседания. Их рассматривают три судьи.

Ранее была названа дата избрания меры пресечения офицерам ВМС Украины.