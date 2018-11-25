CNN: лесной пожар в Калифорнии локализован на 95%

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Самый разрушительный лесной пожар в современной истории американского штата Калифорния локализован на 95%. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в настоящее время 475 человек числятся пропавшими без вести.

Как отмечается, тушение пожара частично облегчили дожди, которые пришли на север Калифорнии.

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При этом площадь пожара составляет более 620 квадратных километров.

Ранее сообщалось, что в Белом доме назвали причину пожаров в Калифорнии.