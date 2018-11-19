Россиянам рекомендовали есть поменьше колбасы

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что Минздрав не поддерживает введение рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) акцизов на колбасные изделия, но при этом порекомендовала россиянам сократить употребление подобных продуктов.

«Мы просто все желаем и имеем это в виду, не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами», — сказала Скворцова.

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Скворцова отметила, что ВОЗ все продукты, которые приносят вред здоровью человека, советуют облагать акцизами. В их числе министр назвала табак, алкоголь, сладкие газированные напитки и продукты переработки красного мяса. Глава Минздрава отметила, что они являются канцерогенами и вызывают «скачкообразное увеличение риска онкологических заболеваний».

Ранее газета «Известия» сообщила, что в России может подорожать колбаса в случае введения акциза на продукты переработки красного мяса.