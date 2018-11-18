Число погибших и пропавших без вести из-за пожаров в Калифорнии возросло

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Шериф округа Бьютт в Северной Калифорнии Кори Хонеа сообщил, что количество жертв лесных пожаров в штате возросло до 76, передает Associated Press.

По его словам, спасатели обнаружили тела еще пятерых погибших в результате пожаров. Днем ранее было известно о 71 погибшем. 63 человека к настоящему моменту удалось опознать

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Он также рассказал, что число пропавших без вести приблизилось к 1,3 тыс.

Ранее сообщалось, что при пожарах на юге Калифорнии полностью сгорели более 600 домов. Как отмечалось, в настоящее время сохраняется угроза для 57 тыс. жилых домов.

Также стало известно, что американская академия киноискусств из-за пожаров сократила церемонию награждения.