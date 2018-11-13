В здание визового центра Испании в Москве прибыла полиция

Здание московского визового центра Испании временно закрыто из-за работы полиции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как пояснил источник агентства в посольстве Испании в Москве, центр был закрыт рано утром.

Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов работают не на этаже самого визового центра.

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«Это временно, и это не имеет к нам никакого отношения. Компания BLS делает все необходимое, чтобы разрешить ситуацию в ближайшее время», — сказал он.

Источник подчеркнул, что на данный момент не располагает информацией о том, когда возобновится работа учреждения.

Ранее россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров.