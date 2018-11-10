Россияне на борту задержанного в Стамбуле судна объявили голодовку

Российский экипаж турецкого сухогруза Streamline объявил голодовку с требованием рассчитаться с долгами по зарплате, передает РИА «Новости» со ссылкой на капитана судна Бахмана Багирова.

По его словам, десяти членам экипажа на протяжении пяти месяцев не выплачивали зарплату. Багиров отметил, что судовладелец ссылается на судебный процесс, который якобы мешает выплатить экипажу зарплату. Капитан судна считает это «отговорками».

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«Обращались во все возможные инстанции, результата — ноль», — заявил Багиров.

Он добавил, что глава компании-судовладельца не выходит на связь с моряками, «а его помощник Джейхун Мардалиев обманывает нас».

Ранее сообщалось, что в Стамбуле арестовали судно с российским экипажем.