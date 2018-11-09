В Иордании из-за наводнений погибли семь человек
В Иордании в результате наводнений, которые были вызваны сильными ливнями, погибли семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, власти страны рекомендовали в Иордании жителям селений, находящихся в низинах, покинуть свои дома.
Как отмечается, мощные ливни обрушились на королевство в пятницу, 9 ноября.
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При этом 10 ноября в Иордании из-за непогоды будут перекрыты несколько дорог, ведущих к Мертвому морю.
Ранее сообщалось, что на Сицилии число жертв стихии возросло до 12 человек.