У берегов Норвегии произошло сильное землетрясение

В Ледовитом океане в районе норвежского острова Ян-Майен произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, землетрясение произошло в 04.49 мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 119 км северо-восточнее населенного пункта Олонкинбюэн на Ян-Майене. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

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Информации о жертвах и разрушениях в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло на севере Японии.