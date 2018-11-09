У берегов Норвегии произошло сильное землетрясение
В Ледовитом океане в районе норвежского острова Ян-Майен произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным службы, землетрясение произошло в 04.49 мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 119 км северо-восточнее населенного пункта Олонкинбюэн на Ян-Майене. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
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Информации о жертвах и разрушениях в данный момент нет.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло на севере Японии.