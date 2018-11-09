В ФБР рассказали о сообщниках стрелявшего в баре в Калифорнии

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В Федеральном бюро расследований (ФБР) считают, что подозреваемый в стрельбе в баре в Калифорнии действовал в одиночку. Сообщение американских правоохранителей передает Reuters.

В бюро подчеркнули, что «пока еще» нет свидетельств, что у подозреваемого были сообщники.

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Ранее стало известно, что при стрельбе в баре в Калифорнии погибли 12 человек, включая заместителя шерифа округа Вентура.

Также ранее телеканал CNN, ссылаясь на полицию, раскрыл личность подозреваемого. Сообщалось, что в стрельбе подозревают 29-летнего Иэна Дэвида Лонга. Он являлся ветераном морской пехоты и служил с 2008 по 2013 год.