В Воронеже завели уголовное дело после ампутации «не той ноги»

Следственный комитет сообщил на своем сайте о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью 89-летней пациентки, которой ампутировали здоровую ногу вместо больной в больнице Воронежа.

«По инициативе следственных органов СК России по Воронежской области уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки, возбужденное органами внутренних дел, передано для дальнейшего расследования в органы Следственного комитета», — говорится в тексте официального сообщения.

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Сообщается, что уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 2 статьи 118 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ранее сообщалось, что в Воронеже ампутировали не ту ногу бывшей узнице концлагеря.