МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

В Москве с вечера среды, 6 ноября, до утра четверга, 7 ноября, местами ожидается сильный туман. Об этом сообщается в твиттере столичного главка МЧС.

Как отмечается, видимость в условиях тумана составит 200-500 метров.

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о резком повышении давления.