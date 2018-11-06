Чиновницу на Урале отстранили от должности после слов о ненужной молодежи

Директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких YouTube

Руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая заявила, что государство «ничего не должно» молодежи, отстранили от занимаемой должности на время проведения проверки ее высказываний, сообщили в департаменте информационной политики главы региона, передает РИА «Новости».

«Губернатор Евгений Куйвашев 6 ноября подписал распоряжение об отстранении от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки», — сообщили в департаменте.

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Представители департамента также отметили, что губернатор счел некорректным заявление, сделанное Глацких во время круглого стола, посвященного реализации молодежных проектов, в Кировграде.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы», — сказал Куйвашев.

Он подчеркнул, что государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять.

Ранее сообщалось, что певец Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова чиновницы о ненужных детях.