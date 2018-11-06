Чиновницу на Урале отстранили от должности после слов о ненужной молодежи

Руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая заявила, что государство «ничего не должно» молодежи, отстранили от занимаемой должности на время проведения проверки ее высказываний, сообщили в департаменте информационной политики главы региона, передает РИА «Новости».

«Губернатор Евгений Куйвашев 6 ноября подписал распоряжение об отстранении от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки», — сообщили в департаменте.

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Представители департамента также отметили, что губернатор счел некорректным заявление, сделанное Глацких во время круглого стола, посвященного реализации молодежных проектов, в Кировграде.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы», — сказал Куйвашев.

Он подчеркнул, что государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять.

Ранее сообщалось, что певец Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова чиновницы о ненужных детях.