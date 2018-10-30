На борту самолета из Иркутска в Москву нашли двух варанов

На борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву, нашли двух варанов, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования, хозяина экзотических животных обнаружить не удалось.

«Двадцать девятого октября на борту самолета, следовавшего рейсом Иркутск-Москва, были обнаружены два варана. Владельца пресмыкающихся установить не удалось. Необычные пассажиры были пойманы и размещены в коробку», — сообщили в департаменте.

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Выяснилось, что безбилетные пассажиры — это калимантанские безухие, которые считаются редким видом и обитают на северо-западе острова Калимантан (Борнео) в штате Саравак (Восточная Малайзия).

Животных доставили к ветеринару.