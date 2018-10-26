В Китае женщина с ножом напала на воспитанников детского сада

Полиция Китая задержала 39-летнюю женщину, которая напала с ножом на воспитанников детского сада в городе Чунцин. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, она успела ранить 14 детей.

Отмечается, что женщина задержана на месте преступления. Получившие ранения дети госпитализированы, их состояние не уточняется.

Реклама

В издании отметили, что мотивы нападавшей в данный момент неизвестны. Один из комментаторов предполагаемого видео нападения, передает газета, написал, что таким образом она «мстила обществу» после ссоры с супругом.

Ранее сообщалось, что в Китае при нападении неизвестного погибли семеро школьников.