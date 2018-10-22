Москвичам пообещали «жизнерадостную» Луну

Москвичи вечером 24 октября смогут увидеть «жизнерадостную» Луну, сообщает РИА «Новости».

По данным Московского планетария, в этот день в 19.48 мск произойдет второе полнолуние после осеннего равноденствия, которое принято называть «жизнерадостным» или «охотничьим».

Реклама

Октябрьское полнолуние всегда встречалось с особым почетом и было важным праздником у крестьян. Наблюдать полную Луну можно невооруженным глазом, главное условие – ясное небо», — отмечается в сообщении.

В полнолуние Луна находится в противостоянии с Солнцем, ее диск для земного наблюдателя полностью освещен. Главное условие наблюдение в этот период — ясное небо. При полнолунии нахождение лунного диска над горизонтом продолжается практически всю ночь.

Как рассказали в планетарии, 24 октября Луна появится над восточным горизонтом после 18.00 мск и будет «путешествовать» по небу до утра.