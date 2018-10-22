Саудовский король принес соболезнования сыну журналиста Хашукджи

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель-Азиз Аль-Сауд и наследный принц Мухаммад бин Салман Аль-Сауд позвонили Салаху Хашукджи, сыну убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Al Arabiya.

В ходе телефонного разговора монарх и наследный принц принесли соболезнования ему и всей семье в связи со смертью Хашукджи.

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Агентство SPA отмечает, что Салах Хашукджи поблагодарил их.

Ранее саудовские власти признали, что оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи погиб в здании саудовского консульства в Стамбуле «в результате ссоры». По данным СМИ, он был задушен.