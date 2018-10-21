В Томске при тушении развлекательного центра эвакуировали более 100 человек

Пожарные потушили возгорание в трехэтажном здании с мансардным этажом в Томске. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Представители местных экстренных служб рассказали, что информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную службу МЧС в 23.12 (19.12 мск).

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«На момент прибытия первого подразделения, 23.16 (19.16 мск) наблюдалось горение на крыше здания», — говорится на сайте МЧС.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 02.34 (22.34 мск).

В результате инцидента никто не пострадал.

«Пожарные по лестничным маршам спасли из здания более ста человек», — добавили в региональном МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре в развлекательном центре в Томске. Отмечалось, что для его тушения были привлечены 49 человек и 17 единиц техники.