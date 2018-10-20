МИД сообщил о приостановке авиасообщения с Сицилией

Департамент ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России в официальном твиттере предупредил о шторме на острове Сицилия и приостановке авиасообщения.

«Италия — сильный шторм достиг берегов о. Сицилия; в результате наводнения в зоне подтопления оказались населенные пункты в восточной части острова; затруднено автомобильное движение, приостановлено авиасообщение, изменено расписание работы железнодорожного транспорта», — говорится в тексте сообщения.

К сообщению ДСКЦ прикреплена фотография Сицилии, пострадавшей от шторма.