В Нидерландах выдали первый гендерно-нейтральный паспорт

В Нидерландах выдали первый паспорт с указанием нейтрального пола владельца. Об этом сообщает «Би-би-си».

В графе «пол» у 57-летнего Леонне Зигерса указано «Х» вместо «M» для мужчины или «V» для женщины. Зигерс родился мужчиной, в 2001 году сделал операцию по смене пола, однако сейчас идентифицирует себя как интерсекс (человек, которого не относят к мужскому или женскому полу).

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Зигерс выиграл суд, в результате которого постановили, что запрет на выдачу гендерно-нейтральных паспортов нарушает частную жизнь, право на самоопределение и личные границы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании отказались вводить гендерно-нейтральные паспорта.