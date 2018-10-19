Экстренные службы узнали, из чего мог сделать бомбу керченский стрелок

Представитель экстренных служб Крыма заявил, что стрелявший в Керченском политехническом колледже мог изготовить самодельное взрывное устройство из снарядов времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отрабатывается версия кустарного производства самодельного взрывного устройства на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны», — сказал представитель экстренных служб.

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По его данным, в Керчи остается большое количество боеприпасов времен ВОВ. Он отметил, что периодически «черные копатели» достают их из земли. Также представитель добавил, что существуют кустарные способы извлечения взрывчатого вещества из снарядов военных времен. Однако он подчеркнул, что для этого требуются «умение и опыт».

Ранее СК опубликовал видео из керченского колледжа.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.