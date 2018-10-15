CNN: Саудовская Аравия объявит о смерти журналиста Джамаля Хашукджи

Саудовкая Аравия готовит доклад о смерти оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, исчезнувшего после посещения посольства своей страны в Турции, передает CNN со ссылкой на два источника.

По данным телеканала, Саудовская Аравия объявит, что смерть Хашукджи наступила в результате «допроса, который пошел не по плану».

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Один из источников предположил, что в докладе будет сказано о «непрозрачной» операции, а также будет содержаться обещание разыскать и привлечь виновных к ответственности.

Другой источник телеканала предупредил, что саудовские власти все еще готовят отчет, поэтому его итоговое содержание может несколько отличаться.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция проникла в здание посольства Саудовской Аравии, после посещения которого Хашукджи пропал.