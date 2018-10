В Британии шторм «Каллум» унес жизни трех человек

Жертвами шторма «Каллум», который обрушился на Великобританию, стали три человека. Об этом пишет таблоид The Sun.

По данным издания, в большей степени стихийное бедствие затронуло западные регионы страны. Отмечается, что причиной гибели людей стали оползни и наводнения.

Реклама

Таблоид пишет, что шторм оставил без электричества большое количество домов, в поезда в Уэльсе и на юго-западе Англии следуют с опозданиями.

Ранее сообщалось, что ураган «Майкл» в США унес жизни 11 человек.

#Stormcallum the movie Trearddur Bay !

❤️ nature is amazing on #Anglesey pic.twitter.com/pOsAhoJrMN