Аваков и представители церкви на Украине договорились не допустить вражды
Глава украинского МВД Арсен Аваков, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря договорились не допустить религиозной вражды. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, стороны договорились не допустить вражды в процессе урегулирования межцерковных отношений на Украине.
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Как отмечается, МВД страны будет следить за соблюдением прав верующих «независимо от конфессий».
Ранее сообщалось, что УПЦ отказалась участвовать в предложенном неканонической церковью на Украине соборе.