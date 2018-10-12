Аваков и представители церкви на Украине договорились не допустить вражды

Глава украинского МВД Арсен Аваков, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря договорились не допустить религиозной вражды. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, стороны договорились не допустить вражды в процессе урегулирования межцерковных отношений на Украине.

Реклама

Как отмечается, МВД страны будет следить за соблюдением прав верующих «независимо от конфессий».

Ранее сообщалось, что УПЦ отказалась участвовать в предложенном неканонической церковью на Украине соборе.