Спасатели нашли пилота упавшего в реку вертолета Robinson

В управлении МЧС по Иркутской области проинформировали об обнаружении пилота вертолета Robinson, который потерпел крушение 1 октября в Бодайбинском районе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, подающий признаки жизни пилот был обнаружен командиром воздушного судна Ми-8 на склоне хребта.

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«На данный момент проводятся мероприятия по эвакуации пострадавшего», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что водолазы подняли со дна реки тело пассажира вертолета.