В Индонезии под завалами нашли выживших через три дня после землетрясения
Чрезвычайные службы Индонезии спасли несколько человек, которые провели под завалами около трех дней, сообщает РИА «Новости».
Как сообщило поисково-спасательное управление, женщину по имени Нурул извлекли из-под завалов жилого комплекса в Балароа. Другую пострадавшую по имени Алфрида обнаружили в городе под завалами обрушившегося ресторана.
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По данным участников поисковых операций, в районах, пострадавших от стихии, были спасены еще несколько выживших.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,2 тысячи человек.