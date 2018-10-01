Киселев написал заявление в полицию на автора статьи о его «вилле» в Крыму
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев после публикации материала о реконструкции дома в Коктебеле подал заявление в полицию на автора статьи в газете «Город24» Владимира Мазурина. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По словам Киселева, все цифры журналиста «взяты с потолка».
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«Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», — сообщил Киселев.
Ранее Киселева спросили об изъятии в Крыму газеты, рассказавшей про его «виллу».
По словам автора материала, Владимира Мазурина, весь печатный тираж издания, в котором был опубликован материал, «заставили выкупить» редактора газеты.