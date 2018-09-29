Во Флориде разбился легкомоторный самолет

В американском штате Флорида в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, крушение произошло в округе Полк.

Как отмечается, оба пострадавших были госпитализированы с места аварии.

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В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина разбился истребитель F-35B.

Как отмечалось, пилоту удалось эвакуироваться.