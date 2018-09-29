Во Флориде разбился легкомоторный самолет
В американском штате Флорида в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, крушение произошло в округе Полк.
Как отмечается, оба пострадавших были госпитализированы с места аварии.
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В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина разбился истребитель F-35B.
Как отмечалось, пилоту удалось эвакуироваться.