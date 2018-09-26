В Иране в морге «ожил» младенец, смерть которого ранее подтвердили врачи. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Как отмечается, инцидент произошел в городе Урмия на западе Ирана.

По имеющимся данным, врачи осмотрели шестимесячного ребенка и не обнаружили у него признаков жизни, после чего отправили его в морг. Однако во время ритуального омовения выяснилось, что младенец на самом деле живой.

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Глава похоронной службы города Амира Аббаса Абедини рассказал, что члены семьи ребенка были шокированы случившимся.

«Они были потрясены и благодарны за чудо», — заявил Абедини.

Ранее сообщалось, что в испанском морге мужчина ожил перед вскрытием.