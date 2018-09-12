Москвичей предупредили об усилении ветра

В Главном управлении МЧС России по Москве предупредили об усилении ветра в столице в ближайшие часы, его порывы будут достигать 18 метров в секунду, передает агентство городских новостей «Москва».

«По информации Росгидромета, в ближайший один-два часа с сохранением до вечера 12 сентября местами по Москве ожидается усиление ветра юго-западного направления с порывами до 13-18 м/с», — сообщили в МЧС.

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Жителям Москвы и Московской области рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что температура воздуха в столичном регионе понизится до 0°С к концу рабочей недели