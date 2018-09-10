Судья по делу Бутиной раскритиковала прокуратуру за ложные обвинения

Судья по делу россиянки Марии Бутиной подвергла критике сторону обвинения в связи с ошибочным обвинением в предложении секс-услуг в обмен на должность, которое было выдвинуто в ее адрес изначально, передает РИА «Новости».

«Предупреждаю, что так очень и очень сложно вести непредвзятое разбирательство», — сказала судья в ходе заседания.

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Она также подчеркнула, что узнала о том, что прокуратура признала эту ошибку из газет. По ее словам, распространение подобной информации нанесло Бутиной ущерб и выразила обеспокоенность в связи с подобной трактовкой переписки подсудимой сотрудниками минюста США. Вместе с этим, она положительно оценила признание обвинением своей ошибки.

Ранее сообщалось, что суд запретил адвокату Бутиной комментировать расследование в СМИ.