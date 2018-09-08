МВД: праздничные мероприятия на Дне города в Москве посетили 5 млн человек

Около пяти миллионов человек 8 сентября приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«В праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Москвы, приняли участие порядка пяти миллионов человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что серьезных нарушений общественного порядка не допущено.

Ранее сообщалось, что движение по ряду улиц в центре Москвы перекрыто до 10 сентября в связи с мероприятиями в честь Дня города.

До 00.01 10 сентября ограничено движение на улице Охотный ряд, участке Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской, а также участке Тверской улицы от от Пушкинской площади до Охотного ряда.