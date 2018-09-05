Московское метро в День города станет круглосуточным

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что Московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать без перерыва в ночь с 8 на 9 сентября. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Ликсутова, в указанные дни график работы наземного транспорта будет соответствовать расписанию движения в будние дни.

Реклама

«Московский метрополитен и МЦК будут работать без перерыва всю ночь с 8 на 9 сентября в День города», — сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в столице на участке Калининско-Солнцевской линии метро открылись семь новых станций.