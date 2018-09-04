Грызлов рассказал, как нужно вести расследование убийства Захарченко

Расследование убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко должно вестись максимально открыто, привлекая участников минского процесса. Об этом заявил постоянный представитель России в контактной группе в Минске по Донбассу Борис Грызлов, передает РИА «Новости».

По его словам, вопрос об убийстве Захарченко будет поднят на заседании контактной группы 5 сентября.

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Грызлов подчеркнул, что расследование должно быть «максимально открытым и объективным, с привлечением всех участников минского процесса».

Ранее в ЕС отреагировали на гибель Захарченко, указав на важность соблюдения минских соглашений.