Полицейский на станции «Курская» был застрелен из табельного оружия

Сотрудник полиции, который был застрелен на станции метро «Курская» в Москве, вероятно, был убит из своего собственного табельного оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

23-летний сотрудник правоохранительных органов был застрелен в ночь со 2 на 3 сентября около полуночи на станции метро «Курская» в Москве. Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника полиции задержан.

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«По предварительной информации, подозреваемый выхватил у сотрудника табельное оружие и произвел из него выстрел в голову, от которого полицейский скончался», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что в Следственный комитет опубликовал видео побега убийцы сотрудника полиции в московском метро.