В ДНР уточнили число погибших в результате взрыва в кафе Донецка

В результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли два человека, в том числе глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС ДНР.

Также стало известно, что после взрыва шесть человек были доставлены в больницы, еще пять от госпитализации отказались. Личные данные погибших и пострадавших в настоящий момент уточняются.

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«В результате взрыва погибли два человека. Пострадавших пять человек от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек. Анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Глава ДНР Захарченко погиб вечером пятницы 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар».

Ранее сообщалось о пяти погибших при взрыве в ДНР.