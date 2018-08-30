В Москве повысили уровень погодной опасности до желтого

В Москве и Московской области повысили уровень погодной опасности. Информация размещена на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что уровень погодной опасности повышен из-за высокой пожароопасности, а также ветра и грозы.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.

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Согласно имеющейся информации, такие же погодные условия будут действовать в других областях ЦФО. При этом в Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областях уровень погодной опасности повышен до оранжевого.

Ранее сообщалось, что в столице в четверг, 30 августа, ожидается до +27°С. Днем будет облачно с прояснениями, местами дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.