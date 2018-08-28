На юге Филиппин произошел взрыв

В филиппинском городе Исулан в результате взрыва бомбы у входа в ресторан погиб один человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, при взрыве также пострадали 34 человека.

Как отмечается, инцидент произошел 27 августа, однако, местные власти объявили об этом только 28 августа.

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При этом ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Италии произошел взрыв в городе Виллорба возле отделения партии «Лига».

Как отмечалось, на месте происшествия также был найден второй «снаряд».