Финансовая пирамида в Пензенской области нанесла ущерб в 1 млрд рублей

В Пензенской области сотрудники полиции арестовали четырех человек, которые подозреваются в создании финансовой пирамиды, ущерб от их действий по оценкам составил более миллиарда рублей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА «Новости».

«Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела», — сказала Волк.

По данным правоохранительных органов, участники пирамиды с 2012 года распространяли через СМИ рекламу, с помощью которой предлагали жителям делать вклады под предлогом выплаты высоких дивидендов. Отмечается, что число пострадавших от их действий превышает три тысячи человек.