Полиция сообщила о «многочисленных жертвах» стрельбы во Флориде

Полиция города Джексонвилль в американском штате Флорида сообщила о «многочисленных жертвах» стрельбы в ТЦ Jacksonville Landing. Об этом сообщается в твиттере офиса шерифа.

Отмечается, что многие были госпитализированы. Первоначально сообщалось о четырех погибших и 11 пострадавших в результате инцидента.

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Днем 26 августа полиция сообщила о массовой стрельбе на турнире по видеоиграм в Джексонвилле. Жителям города порекомендовали держаться подальше от района ТЦ, где произошла стрельба.

Ранее сообщалось, что неизвестные застрелили подростка у школы в Калифорнии.