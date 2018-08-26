Полиция сообщила о «многочисленных жертвах» стрельбы во Флориде
Полиция города Джексонвилль в американском штате Флорида сообщила о «многочисленных жертвах» стрельбы в ТЦ Jacksonville Landing. Об этом сообщается в твиттере офиса шерифа.
Отмечается, что многие были госпитализированы. Первоначально сообщалось о четырех погибших и 11 пострадавших в результате инцидента.
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Днем 26 августа полиция сообщила о массовой стрельбе на турнире по видеоиграм в Джексонвилле. Жителям города порекомендовали держаться подальше от района ТЦ, где произошла стрельба.
Ранее сообщалось, что неизвестные застрелили подростка у школы в Калифорнии.