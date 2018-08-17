На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена пследуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в твиттере метро Москвы.

Причина сбоя не уточняется.

«На Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Делаем всё возможное для скорейшего ввода движения в график», — говорится в сообщении.

Ранее на зеленой ветке метро Москвы произошел сбой. Сбой произошел в связи с незначительной неисправностью контактного рельса на станции «Автозаводская» — было временно приостановлено движение поездов на участке от станции «Новокузнецкая» до станции «Орехово»