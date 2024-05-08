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Мария Ильюхина показала, как проходила пробы в спин-офф «Ворониных»

Актриса Ильюхина обиделась на шоураннеров «Ворониных» из-за кастинга в спин-офф

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maria_iliukhina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Ильюхина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в очередной раз пожаловалась на пробы в спин-офф «Ворониных», которые, по мнению артистки, прошли некорректно.

Актриса возмутилась, что шоураннеры «Ворониных» позвали ее на пробы в спин-офф только после того, как она подняла «шумиху» на тему своего отсутствия в касте сериала. При этом Ильюхина объяснила нежелание шоураннеров звать ее на кастинг «творческой задумкой».

«Когда слилась информация, что проект в производстве, меня это ввело в недоумение. Естественно, я стала все узнавать. Как ответили продюсеры телеканала: «Это такая творческая задумка», — вспомнила актриса.

Артистка сочла странными пробы на роль, так как никто из других актеров кастинг в сериал «Костя-Вера» не проходил. Ильюхина пожаловалась, что тщательно отрепетировала сцену, но на кастинге ей поставили несколько иную задачу. Тем не менее актриса была убеждена, что сделала все правильно.

«Играть целых десять лет жизни, детство, отрочество. Я многими сферами жизни пожертвовала, чтобы сниматься в этом проекте, и я безумно счастлива, что снималась в нем. И меня просто взяли и послали... Вы считаете, я должна была промолчать?» — резюмировала Ильюхина.

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