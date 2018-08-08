По факту обнаружения чемодана с телом в московском парке возбуждено дело

В Москве по факту обнаружения чемодана с человеческим телом в Воронцовском парке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, в чемодане находилось женское тело. В настоящее время принимаются меры к установлению личности умершей.

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«В среду, 8 августа, в Воронцовском парке на юго-западе Москвы обнаружен чемодан, в котором лежало тело женщины. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве», — сказала Иванова.

Она также добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы в парке был обнаружен чемодан с человеческим телом.