Telegraph назвал сроки подготовки запроса об экстрадиции россиян по инциденту в Солсбери

Источник в правительстве Великобритании рассказал, что подготовка запроса, связанного с экстрадицией двух граждан России, которых считают причастными к отравлению в Солсбери, будет продолжаться несколько недель или месяцев. Об этом пишет The Telegraph.

По словам источника, властям Соединенного Королевства не удастся подготовить соответствующий запрос в течение нескольких дней. Им понадобится несколько «недель или месяцев».

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«Мы должны попытаться вернуть обратно этих людей, как бы трудно это ни было», — сказал источник.

Он также добавил, что для этого британская сторона может попытаться оказать на Россию международное давление.

Ранее в министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что сообщения о планах властей страны потребовать у России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении в британском Солсбери являются спекуляцией.