Генсек ООН прокомментировал землетрясение в Индонезии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших при землетрясении в Индонезии. Об этом сообщается на сайте генсека.

По его словам, он «глубоко опечален» гибелью людей при землетрясение на острове Ломбок в Индонезии.

Он также добавил, что ООН готова оказать Индонезии помощь по ликвидации последствий землетрясения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения магнитудой 7 баллов к северу от острова Ломбок.