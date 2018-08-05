Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 32
Жертвами землетрясения на острове Ломбок в Индонезии стали не менее 32 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.
Власти страны добавили, что информация о жертвах все еще уточняется, их число может возрасти.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 19 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ломбок.
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В Ростуризме добавили, что сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть туристы из России, нет.
Также власти Индонезии выпустили предупреждение о возможности возникновения цунами после землетрясения, произошедшего в воскресенье, 5 августа.