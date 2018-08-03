Сотрудники Эйфелевой башни прекратили забастовку
В Париже сотрудники Эйфелевой башни прекратили забастовку, из-за которой монумент был закрыт для посетителей. Об этом сообщается в твиттере башни.
«Забастовка закончена. Эйфелева башня будет открыта для посетителей в пятницу, 3 августа», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, монумент будет открыть для туристов в 9 утра по местному времени.
Ранее сообщалось, что в столице Франции Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки.
Как отмечалось, руководство монумента принесло извинения посетителям башни.