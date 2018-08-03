В Париже сотрудники Эйфелевой башни прекратили забастовку, из-за которой монумент был закрыт для посетителей. Об этом сообщается в твиттере башни.

«Забастовка закончена. Эйфелева башня будет открыта для посетителей в пятницу, 3 августа», — говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, монумент будет открыть для туристов в 9 утра по местному времени.

Ранее сообщалось, что в столице Франции Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки.

Как отмечалось, руководство монумента принесло извинения посетителям башни.