Напавшему с ножом на полицейского в Москве назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Молодому человеку, который напал с ножом на полицейского возле посольства Словакии в центре Москвы, назначат судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ СК по городу.

По информации пресс-службы, следователи в настоящий момент пытаются установить картину произошедшего, а также определить мотивы нападения на полицейского. В том числе рассматривается вопрос о вменяемости подозреваемого.

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«Задержанному будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой будет установлено его психическое состояние», — говорится в сообщении.

По данным медиков, сотрудник полиции находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее в МВД сообщили, что молодой человек, который напал на полицейского с ножом в центре Москвы, задержан.