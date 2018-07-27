МВД опубликовало ориентировку на мужчину, ранившего полицейского в Москве

МВД опубликовало ориентировку на мужчину, который с ножом напал на полицейского в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ведомства.

Полиция разыскивает мужчину 25-30 лет, ростом 175-180 см, славянской внешности. На нем была темная куртка, светло-синие широкие подвернутые джинсы, черные мокасины, на голове черная вязаная шапка.

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Отмечается, что нападавший ранен — он имеет порезы на правой руке.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на полицейского в центре Москвы. Позднее источник сообщил, что при нападении пострадал руководитель взвода полиции по охране посольств и консульств.