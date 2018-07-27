Названа предварительная причина самого смертоносного пожара в истории Греции

Никос Тоскас, министр гражданской обороны Греции, заявил, что причиной крупных лесных пожаров в стране могли стать поджоги. Об этом сообщает греческая ежедневная газета Kathimerini.

«Исходя из данных расследования, есть серьезные основания полагать, что был совершен криминальный поджог», — сказал Тоскас.

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По его словам, на эту версию указывает тот факт, что очаги пожара появились в очень короткий промежуток времени.

В результате крупных лесных пожаров в Греции погибли 79 человек. По меньшей мере 187 человек, включая 23 детей, получили ранения. Также отмечалось, что этот пожар стал самым смертоносным в истории Греции.